Трагедия в бассейне в Атырау: у девочки остановилось сердце

Заместитель директора клуба по водным видам спорта центрального плавательного бассейна "Мунайшы" Ернур Койлиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что трагедия с 10-летней девочкой произошла из-за остановки сердца.

По его словам, такая трагедия в этом плавательном бассейне происходит впервые.

"В тот день они пришли вчетвером. Двое взрослых и двое детей. Все они родственники. Сначала дети были в детском бассейне, потом они пошли за взрослыми во взрослый бассейн. В момент трагедии в бассейне находились спасатели, но, когда с маленькими посетителями есть сопровождающие, они просто делают визуальный осмотр и не следят за детьми постоянно. Когда мужчина ушел в душ, девочка осталась в бассейне и она упустила из рук доску, с помощью которой плавала. В этот момент сестра разговаривала со вторым ребенком и не заметила этого. Когда обнаружила, прошло 10 секунд. Она сама вытащила ее из воды. Но, когда ей пытались оказать помощь, сделать искусственное дыхание, ее челюсть была замершей и не позволяла сделать манипуляции", - рассказал Койлиев.

Затем, по его словам, девочку подняли и отнесли в медпункт, но и там все было тщетно. Вызвали "скорую", которая и констатировала смерть. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в легких девочки вода не обнаружена, причиной смерти стала остановка сердца.

"Мы были у семьи погибшей девочки. Принесли свои соболезнования. Мы оказываем всю необходимую помощь. Нам очень тяжело, что такое произошло в нашем бассейне. Сейчас он закрыт, мы сотрудничаем со следствием. В бассейне занимались более 1200 детей, и сейчас все абонементы заморожены", - сказал он.

Ранее Zakon.kz сообщал, что 14 июля, в центральном бассейне спорткомплекса "Мунайшы", 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания.

Департаментом полиции Атырауской области зарегистрировано уголовное дело по факту гибели ребенка.