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В Атырау вынесли приговор спасателю бассейна "Мунайшы"

В Атырау вынесли приговор спасателю плавательного бассейна &quot;Мунайшы&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:40 Фото: freepik
Условный срок получил спасатель за смерть 10-летней девочки, которая утонула летом 2024 года в плавательном бассейне "Мунайшы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Городской суд признал спасателя спорткомплекса "Мунайшы" виновным в смерти 10-летней девочки, которая не умела плавать, но из-за его невнимательности оказалась в бассейне для взрослых глубиной 5,5 метра.

"Между прокурором и подсудимым заключено процессуальное соглашение о признании вины. Потерпевшая сторона согласилась с условиями соглашения. Приговор вынесен в рамках согласительного производства с учетом всех смягчающих обстоятельств. Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 306 УК и приговорен к 4 годам лишения свободы. С применением ст. 63 УК наказание назначено условно", – сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ЧП произошло 14 июля 2024 года. 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания в спорткомплексе "Мунайшы".

Позже в "Мунайшы" сообщили, что девочка умерла от остановки сердца.

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