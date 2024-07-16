Сколько АЭС нужно Казахстану, рассказал Саткалиев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции 16 июля 2024 года ответил на вопрос о том, сколько атомных станций нужно Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что речь идет не о планировании, а о перспективах и эффективности нашей энергосистемы для покрытия будущих нагрузок.

"Нам необходима базовая мощность. Во всем мире сталкиваются с существенными ограничениями в части использования газа. Газ используется в основном как переходное топливо, в основном как маневренная мощность. Поэтому не так много альтернатив на самом деле. Поэтому атомная энергетика во всем мире представляется как наиболее перспективный вид покрытия энергетических нагрузок", – сказал министр.

По его словам, в Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство АЭС.

"Если мы говорим о станции большой малой и мощности, то это площадка Балхаш, есть площадка Курчатов. Есть у нас площадка, в которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане. То есть, если мы говорим о развитии атомной энергетики, то на перспективу, я думаю, для обеспечения надежности энергоснабжения жизни с возможностью расширения как минимум три площадки необходимо предусмотреть в будущем, при условии, что, конечно, на референдуме этот вопрос будет поддержан казахстанцами", – резюмировал Саткалиев.

16 июля 2024 года Алмасадам Саткалиев рассказал о планах развития атомной индустрии в Казахстане.