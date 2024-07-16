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Саткалиев рассказал о планах развития атомной индустрии в Казахстане

Саткалиев, референдум, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:40 Фото: pixabay
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 14 июля 2024 года заявил, что на референдуме будет решаться вопрос не только строительства АЭС в Казахстане, а в целом возможности развития атомной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев рассказал о перспективах в отрасли.

"Мы, как министерство энергетики, говоря о данном референдуме, не ставим вопрос о строительстве одной АЭС, единичной атомной станции в Казахстане. Речь идет о развитии атомной энергетики и атомной индустрии как таковой. Мы уже имеем уникальный опыт эксплуатации и самых современных энергетических ректоров – как вы знаете у нас есть МАЭК, у нас есть и исследовательские реакторы, у нас есть достаточно мощная институциональная, научная база для развития атомной индустрии, мы номер один по добыче и экспорту урановой продукции", – заявил министр.

При этом, по его словам, даже в вопросе строительства АЭС не идет речи об одном конкретном вендоре.

"У каждой их стран есть свои конкурентные преимущества – мы знаем сильные стороны наших китайских коллег, знаем сильные стороны российских, американских маломодульных реакторов, мы их намерено включили в перечень потенциальных вендоров, мы знаем технологию французов, мы знаем о тех успехах, которых достигли наши корейские коллеги при строительстве атомных объектов в ОАЭ, мы знаем об уникальном опыте совместной реализации проектов, то есть многие проекты, которые сейчас осуществляются в мире по строительству АЭС - там не являются вендором какая-либо одна страна", – подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, зачастую используются  ядерный остров одной страны, энергетическое оборудование второй, автоматика – третей страны.

"Есть правила принятия решения по выбору вендора. Они определены международной практикой и, безусловно, при принятии решения будет учитываться мнение граждан Республики Казахстан и общественные слушания, которые проходят в регионах, именно для этого и проводятся, чтобы у всех была возможность высказать свои мнения, предложения, то есть мы всем даем возможность высказать свое мнение, свои замечания, предложения, поэтому это будет открытый транспортерный процесс", – резюмировал Саткалиев. 

16 июля вопрос о бюджете предстоящего референдума прокомментировал министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. 

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