Саясат Нурбек рассказал о коррупционных схемах при поступлении в докторантуру

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах правительства 16 июля 2024 года рассказал о коррупционных схемах, которые применялись при поступлении в докторантуру, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Нурбека о том, в курсе ли он, как "продают" места в вузах Казахстана для поступления в докторанту. По их словам, некоторые сотрудники нашли способ, как обойти "обезличенный прием документов", когда в них не указываются личные данные заявителя.

"В документах прописывают кодовые слова или ставят специальные метки для того, чтобы понятно было, что рассматриваются документы "своего" человека. Что-нибудь будет меняться в этой сфере", – поинтересовались представители СМИ.

Министр науки и высшего образования в ответ заявил, что с прошлого года начали менять правила поступления в докторантуру.

"Мы их начали ужесточать. До этого был такой механизм, что документы перепроверяли сотрудники вузов. И, к сожалению, это человеческий фактор, он неизбежен. Были случаи, когда какие-то сотрудники начали превышать свои должностные полномочия. Поэтому с этого года мы правила корректируем. Теперь единообразная проверка обезличенных документов будет проводиться на первом этапе Национальным центром тестирования", – сообщил Нурбек.

В этом случае вузы будут только принимать окончательные решения.

"Всю черновую работу, техническую, то есть ту, где возможны, к сожалению, какие-то подтасовки документов, будут проводить на базе Центра тестирования. И это все обезличено будет", – резюмировал министр.

Ранее Саясат Нурбек заявил, что ректоры вузов больше не смогут "засиживаться" на одном месте по 10-15 лет.