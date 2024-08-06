Ужесточить отбор для поступления в докторантуру хотят в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 6 августа 2024 года рассказал о планах ужесточить отбор для поступления в докторантуру, сообщает Zakon.kz.

Министр уточнил, что на сегодня процент защиты докторской не такой высокий. Связывает он это с разными факторами.

"Какая-то часть докторантов у нас приходит не для того, чтобы в науку пойти и докторскую защитить, а удобно посидеть четыре года. У нас есть определенный процент людей, которые во время декретного отпуска поступали на докторантуру – хорошие стипендии, требования для поступления легкие, но на выходе начинаются сложности, так как нужно публиковать статьи", – сообщил он.

На этой стадии, отметил министр, кто-то прерывает учебу, кто-то берет учебный отпуск.

"Получается, что у нас много формально числящихся на обучении в докторантуре, но еще не защитившихся. Мы будем увеличить количество докторантов. В этом году на 1 тыс. больше грантов дали, планируем до 5 тыс. ежегодно довести, но на входе уже более четче отбирать, смотреть людей – кто хотел бы дальше заниматься наукой и оставаться в системе образования", – резюмировал Саясат Нурбек.

23 июля 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о возможности пересмотра процедуры поступления в профильные вузы страны.

