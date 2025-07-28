Влияние доллара: как высокий курс валюты повлиял на стоимость золота в Казахстане

Существует ли прямая корреляция между подорожавшим курсом доллара в Казахстане и ростом стоимости золота – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Нацбанка, в абсолютном выражении за последние две недели один грамм золота подорожал почти на 3 тыс. тенге. За этот же период официальный курс доллара прибавил около 24 тенге. При этом в процентном выражении рост составил 4,9% и 4,6% соответственно.

Фото: Zakon.kz

Главный аналитик АФК Рамазан Досов поясняет, что рост доллара и удорожание золота в тенге могут совпадать, но это не означает прямую зависимость. Так как оба процесса могут лишь отражать реакцию на схожие макроэкономические процессы в экономике.

"В текущей ситуации рост курса доллара по отношению к тенге автоматически увеличивает тенговую цену золота, поскольку золото на международных рынках котируется в долларах. Даже если долларовая цена золота стабильна или растет умеренно на мировых рынках (+1% за две недели), его стоимость в тенге растет быстрее при ослаблении нацвалюты". Рамазан Досов

Следовательно, более сильный рост золота в тенге относительно его удорожания на мировом рынке в долларовом эквиваленте является результатом валютной переоценки.

Таким образом, основной причиной удорожания золота в тенге выступает именно падающий курс нацвалюты, а не цена металла на глобальных рынках, уточняет аналитик.

"В текущей динамике наблюдается не корреляция золота и доллара как активов, а отражение валютного курса в цене импортируемого биржевого товара". Рамазан Досов

Добавим, что на прошлой неделе стоимость грамма золота, по данным Нацбанка, превышала отметку в 59 тыс. тенге. А в обменных пунктах курс продажи драгметалла достигал 60 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

В этом ключе стоит добавить, что стоимость золота на мировом рынке за последнюю неделю снизилась. Если еще 22 июля его стоимость превышала 3 430 долларов за унцию, то сегодня она находится в районе 3 340 долларов, согласно данным Trading Economics. Между тем индекс доллара с мая не превышал 100 пунктов и в последние недели в среднем варьируется в пределах 97-98,5.

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Рамазан Досов отмечает, что на глобальных рынках между долларом и золотом чаще наблюдается обратная зависимость. Когда доллар укрепляется, золото в долларах обычно дешевеет: его привлекательность как защитного актива снижается, а альтернативные инструменты становятся выгоднее. Соответственно, рост его стоимости в Казахстане не связан с глобальным инвестиционным спросом на металл.

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