Казахстану угрожает засуха: опубликован прогноз на июль

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали уточнение к прогнозу засухи на июль 2024 года. По данным специалистов, площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, стремительно растет, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом заявлении сказано, что в июле на территории страны увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям. Однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается.

В июле атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в Аркалыке;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжаикском и Бокей-Ординском районах;

в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;

в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;

в Абайской области в Аягозском районе;

в Алматинской области в Балхашском районе;

в Жетысуской области в Алакольском районе;

в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Т. Рыскуловском и Сарысуском районах;

в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;

в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;

а также на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.

Умеренно влажно в июле ожидается:

в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области;

в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногроска в Акмолинской области.

"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Фото: пресс-служба РГП "Казгидромет"



Ранее синоптики РГП "Казгидомет" предоставили прогноз погоды по стране на 4-6 июля 2024 года. Специалисты рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, что на запад Казахстана придет сильная жара. В то же время в другой части республики прогнозируют дожди.