Цены на куриное мясо в Алматы планируют сделать фиксированными
Фото: Zakon.kz
Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой АО "Алатау-құс", сообщает Zakon.kz.
В рамках договора в городе будут зафиксированы цены на мясо кур (окорочок и бедро) производителя.
"Цена продукции на полках в фирменных магазинах АО "Алатау-құс" и магазинах у дома в Алматы составит не более 1100 тенге за килограмм. Общий объем контрактации – 1818 тонн. Срок стабилизации – 24 месяца", – рассказали в пресс-службе акимата города.
Ранее Zakon.kz подготовил материал о том, как выбрать "правильную" курицу.
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