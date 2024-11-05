Цены на куриное мясо в Алматы планируют сделать фиксированными

Фото: Zakon.kz

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой АО "Алатау-құс", сообщает Zakon.kz.

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