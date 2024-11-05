Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цены на куриное мясо в Алматы планируют сделать фиксированными

Мясо, мясо птицы, курица, куриное мясо, мясной цех, мясной отдел, мясной магазин, супермаркет, продукты питания, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 18:46 Фото: Zakon.kz
Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы АО "СПК "Алматы" заключило договор займа с птицефабрикой АО "Алатау-құс", сообщает Zakon.kz.

В рамках договора в городе будут зафиксированы цены на мясо кур (окорочок и бедро) производителя.

"Цена продукции на полках в фирменных магазинах АО "Алатау-құс" и магазинах у дома в Алматы составит не более 1100 тенге за килограмм. Общий объем контрактации – 1818 тонн. Срок стабилизации – 24 месяца", – рассказали в пресс-службе акимата города.

Ранее Zakon.kz подготовил материал о том, как выбрать "правильную" курицу.

Читайте также

штормовое предупреждение
От ливня до метели: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
очистка воды
В Акмолинской области реализуют проекты по очистке воды и строительству водопроводов
Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие
Руководителю из Минтранспорта вынесли строгий выговор за незаконные требования
Елена Беляева
Алматы акимат 2024 год Мясо
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: