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Законодательство РК

Государственные служащие всех регионов собрались в Актобе на Спартакиаду

Госслужащие всех регионов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:56 Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе началась традиционная республиканская Спартакиада среди работников местных исполнительных органов.
"В этом году в Спартакиаде принимают участие около 700 госслужащих. Этим самым мы пропагандируем занятия массовым спортом. Надеюсь, что Спартакиада пройдет успешно для всех участников. Желаю судьям успехов на соревнованиях". Заместитель директора Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК Есет Байтасов

Успехов участникам Спартакиады пожелал и заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов.

Госслужащие всех регионов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:56

Фото: акимат Актюбинской области

"Госслужащие всегда находятся в авангарде важных для нашей страны инициатив. Я рад видеть вас в Актобе. Надеемся, что все покажут хорошие результаты в этом соревновании. К тому же для вас это хорошая возможность наладить отношения со своими коллегами". Галымжан Елеуов
Госслужащие всех регионов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:56

Фото: акимат Актюбинской области

Руководитель Актюбинского областного департамента Агентства РК по делам государственной службы Айбек Шильманов отметил, что сейчас в стране 83 тысячи госслужащих. В этот раз команды госорганов из 17 областей и городов Астаны и Шымкента будут соревноваться с 669 простыми гражданами. Соревнования пройдут по 8 видам спорта (настольный теннис, тогызкумалак, шахматы, тяжелая атлетика, плавание, казак куреси, мини-футбол и волейбол). Оценивать соперников будут 98 судей республиканского уровня. Главным судьей Спартакиады в этом году станет Ермек Коспанов.

Госслужащие всех регионов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:56

Фото: акимат Актюбинской области

Предыдущая Спартакиада прошла в 2022 году в Петропавловске, на ней команда Туркестанской области заняла 1 место в общем зачете.

Стоит отметить, что Спартакиада этого года проходит в рамках празднования 155-летия Актобе.

Госслужащие всех регионов, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:56

Фото: акимат Актюбинской области

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