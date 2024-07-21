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В Актобе завершилась традиционная Спартакиада среди госслужащих

спартакиада госслужащих , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:13 Фото: акимат Актюбинской области
В Актобе завершилась традиционная Спартакиада среди госслужащих, в которой приняли участие команды из 17 областей, а также Астаны и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

На протяжении недели участники соревновались в восьми видах спорта: настольном теннисе, гиревом спорте, плавании, тогызкумалак, казакша куресу, шахматах, мини-футболе, волейболе.

спартакиада госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:13

Фото: акимат Актюбинской области

Лидером общего зачета стала команда госслужащих Актюбинской области. В решающий день соревнований они разгромили соперников в матчах по мини-футболу и волейболу. Несколько дней назад заместитель руководителя Управления спорта и физкультуры региона Шынгыс Шокпытов стал чемпионом по казакша куресу, а глава управления Евгений Гончаров одержал победу в поднятии гири.

"Мы завершаем Спартакиаду на высоком уровне. На протяжении недели в нашем городе соревновались госслужащие разных должностей из разных регионов страны. Я считаю, что во время соревнований они показали свое мастерство, но в остальное время общались друг с другом и установили хорошие отношения. Наш регион сделал все возможное, чтобы провести эту Спартакиаду на высоком уровне. В прошлом году после соревнований в Талдыкоргане мы начали тренироваться. И вот результат – сегодня мы заняли первое место в общем зачете. Для всех нас это знаменательное событие", – сказал заместитель руководителя Управления спорта и физической культуры Актюбинской области Шынгыс Шокпытов.
спартакиада госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:13

Фото: акимат Актюбинской области

В общем зачете второе место досталось команде Западно-Казахстанской области. Специалисты этого региона завоевали золотые медали по тяжелой атлетике (Исатай Карабаев, 85 кг), казакша куресу (Темирлан Габбасов, 82 кг). Побеждали они и в игре по тогыз кумалаку, в плавании и мини-футболе.

спартакиада госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:13

Фото: акимат Актюбинской области

В тройку лидеров вошли представители Туркестанской области. Волейбольная команда южного региона сегодня заняла второе место в финале игры против команды Актобе. В предыдущие дни высокие результаты по тогыз кумалаку (Ермек Агабек) и по казакша куресу обеспечили Туркестанской команде преимущество в финальной таблице.

спартакиада госслужащих, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 14:13

Фото: акимат Актюбинской области

В 2023 году Спартакиаду принимал Жетысуский район. В следующем году настанет очередь Атырауской области.

Напомним, государственные служащие всех регионов собрались в Актобе на Спартакиаду 17 июля 2024 года. В этот раз в ней принимали участие около 700 госслужащих.

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