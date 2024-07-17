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Сколько человек сдадут декларацию в 2024 году в Казахстане

отчет, КГД, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 13:50 Фото: pixabay
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге 17 июля 2024 года рассказала, сколько человек войдут в этом году в систему всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Дина Кусаинова напомнила, что всеобщее декларирование в Казахстане вводится с 2021 года поэтапно.

"В 2024 году, с этого года у нас уже третий этап - заходят в систему всеобщего декларирования бизнес-руководители, учредители, участники юрлиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Хотелось бы отметить, что именно те, кто был зарегистрирован на 1 января 2024 года. То есть если кто-то зарегистрировался в качестве ИП допустим, 2 января 2024 года, он не попадает в третий этап всеобщего декларирования, они будет сдавать данные в четвертом этапе, то есть в 2025 году", – пояснила она.

Всего у нас в систему всеобщего декларирования зайдет, по ее словам, 14 млн человек.

"Декларация предоставляется до 15 сентября 2024 года по месту прописки. На сегодня мы определили, что в этом году у нас должны порядка 2,4 млн человек представить входную декларацию", - отметила спикер.

Ранее Дина Кусаинова рассказала, какое имущество должны указать казахстанцы во входной декларации.

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