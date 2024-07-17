Сколько человек сдадут декларацию в 2024 году в Казахстане

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Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге 17 июля 2024 года рассказала, сколько человек войдут в этом году в систему всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Дина Кусаинова напомнила, что всеобщее декларирование в Казахстане вводится с 2021 года поэтапно. "В 2024 году, с этого года у нас уже третий этап - заходят в систему всеобщего декларирования бизнес-руководители, учредители, участники юрлиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. Хотелось бы отметить, что именно те, кто был зарегистрирован на 1 января 2024 года. То есть если кто-то зарегистрировался в качестве ИП допустим, 2 января 2024 года, он не попадает в третий этап всеобщего декларирования, они будет сдавать данные в четвертом этапе, то есть в 2025 году", – пояснила она. Всего у нас в систему всеобщего декларирования зайдет, по ее словам, 14 млн человек. "Декларация предоставляется до 15 сентября 2024 года по месту прописки. На сегодня мы определили, что в этом году у нас должны порядка 2,4 млн человек представить входную декларацию", - отметила спикер. Ранее Дина Кусаинова рассказала, какое имущество должны указать казахстанцы во входной декларации. Читайте также Казахстанцы по-новому могут пожаловаться на состояние дорог и проблемы экологии Всеобщее декларирование в Казахстане: Тотального контроля нет и не будет Пройдут дожди с грозами и градом: синоптики дали прогноз по Казахстану на три дня

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