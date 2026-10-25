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Мир

В Турции не осталось бездомных животных: что с ними стало

Животные, кот, собака, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 04:22 Фото: pexels
В Турции завершили процесс отлова бездомных кошек и собак, об этом заявил министр внутренних дел страны Мустафа Чифтчи, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Ekspres, процесс осуществлялся в два этапа. Сначала отлов животных проходил в провинциях не имеющих столичного статуса, а после в крупных городах.

В рамках работ муниципалитеты и соответствующие службы построили приюты и создали естественные места обитания для животных. Некоторым из них удалось найти новых хозяев, а остальных разместили в приютах или специальных зонах. Кроме того, животным оказывали ветеринарную помощь и проводили стерилизацию.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что последнее бездомное животное было отловлено в Диярбакыре 21 октября 2026 года. Таким образом, сбор бездомных кошек и собак завершился во всех провинциях страны.

Отмечается, что парламент Турции принял закон, регулирующий обращение с безнадзорными животными, 30 июля 2024 года. Он пересмотрел обязанности муниципалитетов и заменил прежнюю схему по отлову, стерилизации и возвращению на улицы.

А в одной из крупнейших государственных больниц Португалии разрешили пациентам встречаться с домашними питомцами. Проект Pets and Company запустили, чтобы поддержать людей, которые долго находятся на лечении.

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Камила Салкымбаева
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