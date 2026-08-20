Экзотика в пустыне: как павловния приживается в Кызылорде

В Кызылорде все чаще высаживают павловнию – быстрорастущее дерево из Восточной Азии с крупными листьями и густой кроной. Как экзотическое растение приживается в условиях жары, сильных ветров, засоленных почв и морозных зим, выясняла корреспондент Zakon.kz.

Дерево с огромными листьями, напоминающими раскрытый зонт, – павловнию – все чаще можно увидеть на улицах, в парках и на приусадебных участках Кызылорды. Одни восхищаются ее необычным видом, другие сомневаются, сможет ли растение из Восточной Азии выдержать суровый климат Приаралья. Однако интерес к необычному дереву растет, и кызылординцы все чаще пробуют выращивать его в местных условиях.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Кызылорда давно считается одним из самых сложных городов страны для выращивания деревьев. Летом жара 40 и выше градусов, часто дуют сильные ветры, а зимой морозы ниже минус 20 градусов. К этому добавляются засоленные почвы, нехватка воды и последствия экологического кризиса Аральского моря. В таком климате не каждое дерево приживается.

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Но люди все же экспериментируют. Одним из таких растений стала павловния. Это дерево родом из Китая считается одним из самых быстрорастущих в мире. За один сезон молодой саженец способен прибавить несколько метров в высоту, а через несколько лет – сформировать широкую крону. Именно эта особенность и привлекла внимание озеленителей.

Предприниматель Марат Сарсенбаев выращивает павловнию на своих объектах, во дворе дома, и рассказывает, что в условиях климата Кызылорды растить ее непросто.

"Молодые саженцы проходят испытание сильными ветрами. Если деревце выдерживает, значит, оно уже хорошо укоренилось и может развиваться дальше. Самая большая проблема – засоленные почвы. Чтобы дерево росло, сначала приходится проводить гипсование, избавляться от солонцов, затем вносить органические удобрения. Это долгая и кропотливая работа". Предприниматель Марат Сарсенбаев

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По его словам, сейчас нужно добавить удобрения, а потом провести подкормку, подготовить растение на зиму. Несмотря на сложности, результат оправдывает затраченные усилия. Павловния быстро набирает силу и уже через несколько лет дает густую тень. Она быстро растет, любит воду, а листья у нее очень крупные – диаметром до 30-50 сантиметров. Благодаря этому дерево задерживает большое количество пыли, что особенно важно для Кызылорды, где летом сильные ветры регулярно поднимают песок и мельчайшие частицы почвы. В городе, где летом от жары раскаляются асфальт и бетон, каждое новое дерево становится естественным островком прохлады. Большинству других деревьев для этого требуется 10 и более лет, а павловнии намного меньше.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Кызылординец, общественный активист Болат Нурхожаев много лет занимается озеленением. В разных частях города он с командой активистов сажает разные деревья. В основном ивы, карагачи, ясени.

"Весной дерево выглядит эффектно, но назвать его идеальным для Кызылорды пока нельзя. Главное испытание для павловнии – зима. Молодые растения могут подмерзать в первые годы после посадки, поэтому требуют более тщательного ухода, своевременного полива, формирования кроны и защиты в холод. Именно поэтому специалисты не рассматривают павловнию как замену привычным породам. Карагач, вяз и ясень по-прежнему остаются основой городского озеленения благодаря своей проверенной устойчивости". Общественный активист Болат Нурхожаев

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как он считает, павловния лишь дополняет существующий ассортимент, позволяя быстрее создавать тенистые зоны и делать городской ландшафт более разнообразным. Такой подход соответствует мировой практике. Во многих странах сегодня отказываются от посадки преимущественно одного-двух видов деревьев, формируя более разнообразные зеленые насаждения. Это делает городские экосистемы устойчивее к болезням, вредителям и климатическим изменениям.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Для Кызылорды подобный подход имеет особое значение. В отделе жилищно-коммунального хозяйства городского акимата специалисты рассказывают, что ежегодно высаживают до 50 тыс. саженцев, а еще на территории аэропорта "Коркыт ата", центральных улицах и в парках посадили 779 тыс. однолетних и 33,8 тыс. многолетних цветов, разбили газоны на площади 73,5 тыс. кв м.

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Высаживают разные деревья: ивы, карагачи, ясени, вязы, акации. Регион одним из первых ощущает последствия изменения климата, поэтому поиск новых древесных пород становится не экспериментом ради эксперимента, а частью стратегии адаптации городской среды к засушливому климату.

Возможно, павловния станет новым символом Кызылорды. Для окончательных выводов потребуется еще несколько лет наблюдений. Однако уже сегодня очевидно, что дерево успешно приживается в городе, быстро растет и помогает решать одну из главных задач южного региона – создавать больше тени и зелени там, где природа предъявляет к растениям самые жесткие требования.