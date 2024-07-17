В Астане мост Тауелсиздик перекроют на шесть дней

В Астане мост Тауелсиздик частично перекроют с 18 по 24 июля, сообщает Zakon.kz.

Ранее столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщало о перекрытии моста Тауелсиздик с 10 по 20 июля в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Но в связи с погодными условиями с 14 июля работы были приостановлены и проезд был обеспечен.

"С 23:00 18 июля до 01:00 24 июля планируется продолжить работы, частично перекрыв проезжую часть. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Также сообщается о проведении ремонтных работ дорожного полотна по шоссе Каркаралы на участке от кольца Жулдыз до поворота коттеджного поселка Garden Village.

"В этой связи с 17 по 21 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", – рассказали в управлении.



Ранее сообщалось о проведении работ по среднему ремонту местного проезда, соединяющего пр. Кабанбай батыра и пр. Туран в районе стадиона "Астана Арена".