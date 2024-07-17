Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане мост Тауелсиздик перекроют на шесть дней

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:58 Фото: Zakon.kz
В Астане мост Тауелсиздик частично перекроют с 18 по 24 июля, сообщает Zakon.kz.

Ранее столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщало о перекрытии моста Тауелсиздик с 10 по 20 июля в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Но в связи с погодными условиями с 14 июля работы были приостановлены и проезд был обеспечен.

"С 23:00 18 июля до 01:00 24 июля планируется продолжить работы, частично перекрыв проезжую часть. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Также сообщается о проведении ремонтных работ дорожного полотна по шоссе Каркаралы на участке от кольца Жулдыз до поворота коттеджного поселка Garden Village.

"В этой связи с 17 по 21 июля текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях", – рассказали в управлении.

Ранее сообщалось о проведении работ по среднему ремонту местного проезда, соединяющего пр. Кабанбай батыра и пр. Туран в районе стадиона "Астана Арена". 

Читайте также

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
Проблемную квартиру выдали из жилфонда многодетной матери в Палодарской области
Карагач, жуки, Кызылорда
В Кызылорде от насекомых погибают карагачи
Сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана
Сильная жара ожидается в двух регионах Казахстана
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Благоустройство Ремонт Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: