Участок дороги, соединяющий две главные улицы левобережья Астаны, закроют на 4 дня

Фото: Zakon.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны 15 июля сообщило о проведении работ по среднему ремонту местного проезда, соединяющего пр. Кабанбай батыра и пр. Туран в районе стадиона "Астана Арена", передает Zakon.kz.

Отмечается, что в этой связи 16-19 июля этот участок будет перекрыт полностью. "При этом проспект Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Астане участок улицы Бухар Жырау с 15 июля 2024 года перекрыли на месяц.

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