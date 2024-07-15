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Участок дороги, соединяющий две главные улицы левобережья Астаны, закроют на 4 дня

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 00:06 Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны 15 июля сообщило о проведении работ по среднему ремонту местного проезда, соединяющего пр. Кабанбай батыра и пр. Туран в районе стадиона "Астана Арена", передает Zakon.kz.

Отмечается, что в этой связи 16-19 июля этот участок будет перекрыт полностью.

"При этом проспект Кабанбай батыра и Туран будут открыты, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане участок улицы Бухар Жырау с 15 июля 2024 года перекрыли на месяц

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