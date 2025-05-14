Часть центрального проспекта перекроют в Астане на шесть дней

В Астане на шесть дней перекроют участок проспекта Тауелсиздик, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 мая 2025 года в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, начинаются работы по среднему ремонту по пр. Тауелсиздик, на участке от ул. Кажымукана до ул. Куйши Дина.

"В связи с этим с 15 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – сказано в сообщении.

Фото: акимат Астаны



Кроме того, с 13 мая в Астане временно изменили схемы движения нескольких автобусных маршрутов из-за дорожно-ремонтных работ.