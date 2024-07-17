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Проблемную квартиру выдали из жилфонда многодетной матери в Павлодарской области

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В Павлодарской области многодетной матери выдали проблемную квартиру из жилищного фонда, в дело вмешался суд, сообщает Zakon.kz.

По информации Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Павлодарской области, женщина длительное время состояла на учете лиц, нуждающихся в жилье из Государственного жилищного фонда.

"В 2022 году акиматом ей была предоставлена квартира в новом частном доме в селе Кенжеколь с печным отоплением, в ходе проживания в которой были установлены многочисленные проблемы с водоснабжением и канализацией. В 2023 году К. была признана инвалидом, которой противопоказаны физические нагрузки, ввиду чего истопка печи стала физически невозможна для истца", – говорится в сообщении.

Она обратилась к акиму с заявлением о восстановлении ее очереди на жилье либо предоставлении иного жилья, соответствующего ее статусу инвалида, в чем ей было отказано. В ходе рассмотрения дела судом установлены нарушения принципов справедливости и разумности, а также нарушения административной процедуры.

"Решением суда ответчик принужден к принятию мер к расторжению с истцом договора найма квартиры и восстановлению К. в очередности на получение жилья из Государственного жилищного фонда по категории многодетная семья с момента ее постановки на учет с 27 июня 2014 года, обеспечив в дальнейшем жильем в соответствии с ее статусом инвалида. Решение суда вступило в законную силу", – рассказали в суде.

Ранее сообщалось о другом случае. Многодетная семья с шестью детьми осталась без дома из-за пожара в СКО. 

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