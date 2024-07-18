В Минздраве пообещали, что онкобольные казахстанцы не останутся без лекарств

В Министерстве здравоохранения сделали заявление для казахстанцев с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, заверив их в том, что обеспечение таких пациентов лекарствами является приоритетом ведомства, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Минздраве, чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов.



"Ни один пациент не останется без необходимого лечения". Минздрав РК

Областными управлениями здравоохранения и онкологическими центрами осуществляется мониторинг ситуации.

Сообщается также, что для удобства пациентов и получения необходимой информации работает Call-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи.

Ранее сообщалось, что 16 июля в ОФ "Казакстан халкына" подняли вопрос закупа лекарств для онкобольных. В фонде заявили, что запасов по 6 видам онкопрепаратов, включенных для закупа в рамках ГОБМП, хватит до сентября этого года.