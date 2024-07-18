Казахстанцы все еще могут зачислить детей в первый класс

18 июля 2024 года в пресс-службе Министерства просвещения заявили о том, что прием документов для зачисления в первый класс все еще продолжается, сообщает Zakon.kz.

Из сообщения ведомства следует, что государственная услуга доступна через веб-портал еgov.kz, а также информационные системы местных исполнительных органов и на бумажном носителе.

"В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя", – напомнили в министерстве.

Также сказано:

"На сегодня уже принято 335 469 заявок, зачислены в школу 310 952 первоклашек".

Днем ранее, 17 июля, стало известно, что в Казахстане определили сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов. Детали можно узнать по этой ссылке.