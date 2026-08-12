Первый звонок все ближе: в Казахстане уже зачислили 320 тысяч первоклассников
По прогнозам ведомства, в 2026 году за школьные парты сядут более 380 тысяч первоклассников.
"На сегодняшний день из прогнозируемого количества в школы страны уже зачислено порядка 320 тысяч детей, или около 84%", – уточнили в министерстве.
Уже известно, что около 296 тысяч детей будут обучаться в государственных школах, порядка 23 тысяч – в частных.
"В городские школы зачислено около 191 тысячи детей, в сельские – порядка 128 тысяч. Также в организации образования приняты почти 4 тысячи детей с особыми образовательными потребностями".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Кроме того, озвучено, что более 71% будущих первоклассников выбрали классы с казахским языком обучения, свыше 26% – с русским, еще около 2,5% – с другими языками обучения.
При этом более 2 тысяч детей других национальностей зачислены в классы с казахским языком обучения. Это свидетельствует о растущем интересе родителей к обучению детей на казахском языке.
Особо подчеркнуто, что прием документов проводится в рамках пилотного проекта на основании совместного приказа Министерства просвещения и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Заявления принимаются поэтапно с 27 мая по 31 августа 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.
Примечательно, что около 84% заявлений родители подали в электронном формате.
В ведомстве напомнили, что оформить документы можно через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, а также непосредственно в выбранной школе.
"Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанской области – более 50 тысяч детей, Алматинской области – более 35 тысяч, Астане – 33 тысячи, Алматы – более 31 тысячи и Шымкенте – более 29 тысяч. Это обусловлено численностью населения и высоким уровнем рождаемости в данных регионах".Пресс-служба Министерства просвещения РК
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Министерство просвещения настоятельно рекомендует родителям своевременно оформить документы. Дополнительную информацию можно получить в выбранной школе, на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.
Днем ранее, 11 августа, в Министерстве здравоохранения рассказывали, каким должен быть школьный рюкзак.