Первый звонок все ближе: в Казахстане уже зачислили 320 тысяч первоклассников

В пресс-службе Министерства просвещения Казахстана сегодня, 12 августа 2026 года, рассказали Zakon.kz, как проходит прием документов для зачисления детей в первый класс в новом учебном году.

По прогнозам ведомства, в 2026 году за школьные парты сядут более 380 тысяч первоклассников.

"На сегодняшний день из прогнозируемого количества в школы страны уже зачислено порядка 320 тысяч детей, или около 84%", – уточнили в министерстве.

Уже известно, что около 296 тысяч детей будут обучаться в государственных школах, порядка 23 тысяч – в частных.

"В городские школы зачислено около 191 тысячи детей, в сельские – порядка 128 тысяч. Также в организации образования приняты почти 4 тысячи детей с особыми образовательными потребностями". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, озвучено, что более 71% будущих первоклассников выбрали классы с казахским языком обучения, свыше 26% – с русским, еще около 2,5% – с другими языками обучения.

При этом более 2 тысяч детей других национальностей зачислены в классы с казахским языком обучения. Это свидетельствует о растущем интересе родителей к обучению детей на казахском языке.

Особо подчеркнуто, что прием документов проводится в рамках пилотного проекта на основании совместного приказа Министерства просвещения и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Заявления принимаются поэтапно с 27 мая по 31 августа 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.

Примечательно, что около 84% заявлений родители подали в электронном формате.

В ведомстве напомнили, что оформить документы можно через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, а также непосредственно в выбранной школе.

"Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанской области – более 50 тысяч детей, Алматинской области – более 35 тысяч, Астане – 33 тысячи, Алматы – более 31 тысячи и Шымкенте – более 29 тысяч. Это обусловлено численностью населения и высоким уровнем рождаемости в данных регионах". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Материал по теме Новый учебный год: утверждены сроки четвертей, каникул и экзаменов

Министерство просвещения настоятельно рекомендует родителям своевременно оформить документы. Дополнительную информацию можно получить в выбранной школе, на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Днем ранее, 11 августа, в Министерстве здравоохранения рассказывали, каким должен быть школьный рюкзак.