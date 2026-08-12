#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Общество

Первый звонок все ближе: в Казахстане уже зачислили 320 тысяч первоклассников

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 09:21 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства просвещения Казахстана сегодня, 12 августа 2026 года, рассказали Zakon.kz, как проходит прием документов для зачисления детей в первый класс в новом учебном году.

По прогнозам ведомства, в 2026 году за школьные парты сядут более 380 тысяч первоклассников.

"На сегодняшний день из прогнозируемого количества в школы страны уже зачислено порядка 320 тысяч детей, или около 84%", – уточнили в министерстве.

Уже известно, что около 296 тысяч детей будут обучаться в государственных школах, порядка 23 тысяч – в частных.

"В городские школы зачислено около 191 тысячи детей, в сельские – порядка 128 тысяч. Также в организации образования приняты почти 4 тысячи детей с особыми образовательными потребностями".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Кроме того, озвучено, что более 71% будущих первоклассников выбрали классы с казахским языком обучения, свыше 26% – с русским, еще около 2,5% – с другими языками обучения.

При этом более 2 тысяч детей других национальностей зачислены в классы с казахским языком обучения. Это свидетельствует о растущем интересе родителей к обучению детей на казахском языке.

Особо подчеркнуто, что прием документов проводится в рамках пилотного проекта на основании совместного приказа Министерства просвещения и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Заявления принимаются поэтапно с 27 мая по 31 августа 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.

Примечательно, что около 84% заявлений родители подали в электронном формате.

В ведомстве напомнили, что оформить документы можно через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, а также непосредственно в выбранной школе.

"Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанской области – более 50 тысяч детей, Алматинской области – более 35 тысяч, Астане – 33 тысячи, Алматы – более 31 тысячи и Шымкенте – более 29 тысяч. Это обусловлено численностью населения и высоким уровнем рождаемости в данных регионах".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 09:21
Новый учебный год: утверждены сроки четвертей, каникул и экзаменов

Министерство просвещения настоятельно рекомендует родителям своевременно оформить документы. Дополнительную информацию можно получить в выбранной школе, на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Днем ранее, 11 августа, в Министерстве здравоохранения рассказывали, каким должен быть школьный рюкзак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
автобус, павильоны, рынок
11:00, Сегодня
В Алматы появится новый рынок
Школьники, ученики, школьная форма, школа, школьная одежда
09:30, 18 июля 2024
Казахстанцы еще успевают зачислить детей в первый класс
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
17:34, 27 августа 2024
Сколько казахстанских детей зачислили в первый класс и какой язык обучения выбрали большинство из них
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пятиборцы Казахстана обнародовали заявку на молодёжный чемпионат мира
13:18, Сегодня
Пятиборцы Казахстана обнародовали заявку на молодёжный чемпионат мира
Елена Рыбакина
13:02, Сегодня
"Она настоящий боец": Рыбакина сделала заявление о Гауфф перед реваншем в Торонто
&quot;С совершеннолетием, Дос!&quot;: &quot;Кайрат&quot; поздравил Сатпаева в днем рождения
12:44, Сегодня
Рекордсмен "Кайрата" и Лиги чемпионов: алматинский клуб не забыл о дне рождения Сатпаева
&quot;Кайрат&quot;
12:33, Сегодня
Известный журналист Михаил Козачков объяснил вылет "Кайрата" из Лиги Чемпионов УЕФА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: