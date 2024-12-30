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Общество

Жителей Алматы предупредили об изменении движения по улице Толе би 31 декабря

Жителей Алматы предупредили об изменении движения по улице Толе би 31 декабря, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 16:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы сегодня, 30 декабря 2024 года, обратился к жителям и гостям южной столицы с важной информацией касательно перекрытия ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.

Власти города обратили внимание на то, что в связи с подготовительными работами к праздничному мероприятию 31 декабря с 08:00 ул. Толе би от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет полностью перекрыта.

"Движение будет восстановлено после завершения новогоднего концерта, 1 января 2025 года, к 02:00. Просим отнестись с пониманием, заблаговременно строить маршруты и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что 31 декабря в Алматы состоится два грандиозных концерта с участием звезд эстрады:

  • на площади Абая с 19:00 до 21:00 состоится концерт с участием таких артистов, как Беркут, Акбота-Нур, Газизхан Шекербек, Диана Исмаил, Кенжебек Жанабилов и других артистов;
  • на площади Астана концерт начнется в 21:00 и завершится 1 января 2025 года в 1:00. Фейерверк будет запущен в полночь. В честь празднования Нового 2025 года на сцене перед КБТУ выступят Ерсейіт Алиев, Елбол Куанбек, Улжан Аглақова, Chingiz Typhoon, Makvin, Orynkhan, 6ellucci, Мархаба Саби, Moldanazar и RaiM.

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Ранее стал известен график работы общественного транспорта Алматы в праздничные дни. Позднее администрация высокогорного спортивного комплекса "Медеу" рассказала, как будет работать каток в новогодние выходные.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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