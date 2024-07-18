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Законодательство РК

Заключенным хотят предоставить возможность получать высшее образование в Казахстане

КУИС, высшее образование, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:11 Фото: pixabay
Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года рассказал о возможности обучения в тюрьмах страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодня в пенитенциарных учреждениях функционируют 45 школ, в которых получают среднее образование более 1,5 заключенных.

"По окончании курса они получают диплом. Программы обучения не отличаются от гражданских организаций образования, а диплом и аттестат – государственного образца. Также прорабатывается вопрос получения высшего образования в стенах учреждений", – заявил глава КУИС.

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16 июля министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане разрешили предоставлять онлайн-образование.

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