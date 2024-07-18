Где будет отбывать наказание экс-министр Куандык Бишимбаев

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Тенизжан Джанибеков в СЦК рассказал, где будет отбывать наказание экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, сообщает Zakon.kz.

Тенизжан Джанибеков сообщил, что осужденный Куандык Бишимбаев в настоящее время еще не убыл из учреждения уголовно-исполнительной системы.

"Он находится в следственном изоляторе. На днях уже вопрос решится согласно плану закрепления и он пойдет отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности. Он на днях уже убудет в учреждение на территории близ Астаны, это Акмолинская область", – сообщил спикер.

Он добавил, что об этом будут уведомлены родственники, также заинтересованные лица, адвокаты.

"По прибытию он будет 15 дней в карантине. Как обычно у осужденных. Мы его изучим. Поместим после карантина в соответствующий отряд, комиссионно рассмотрим. Дальше уже с ним будет воспитательная работа проводиться, решаться вопросы трудоустройства, психологи будут работать. Комплексные мероприятия с ним будут проводиться, как с обычным осужденным", – резюмировал Тенизжан Джанибеков.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.



27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.



26 июня апелляционная инстанция оставила приговор Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову без изменения.

