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Законодательство РК

В Казахстане выросло тюремное население

КУИС, осужденные, тюремное население Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 14:32 Фото: pixabay
Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года рассказал, сколько человек отбывают наказание в тюрьмах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным спикера, в Казахстане функционирует 78 исправительных учреждений, в которых отбывают наказание более 37 тыс. осужденных.

"В 16-ти следственных изоляторах содержится 7,5 тыс. лиц, из которых порядка 3 тыс. – это женщины, и свыше 50 несовершеннолетних. Вместе с тем необходимо отметить, что за последние четыре года наблюдается рост тюремного населения почти на 7 тыс. человек. Это связано с ужесточением законодательства в сфере краж чужого имущества, семейно-бытового насилия, скотокрадства и дорожно-транспортных происшествий", – пояснил Тенизжан Джанибеков.

При этом он отметил, что 93% осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом 45% осужденных – ранее судимы за умышленные преступления.

Его заместитель Жанибек Баймаганбетов добавил, что в сутки содержание одного осужденного обходится бюджету страны в 7,5 тыс. тенге.

Ранее он рассказал о том, в каких регионах Казахстана построят новые колонии.

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