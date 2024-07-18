Расцениваем как предателя: глава КУИС о борьбе с коррупцией среди своих сотрудников

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года рассказал о борьбе с коррупцией среди сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Спикер заверил, что они сразу же расстаются с теми, кто совершил коррупцию. По его данным, с начала года зафиксировано 15 таких фактов, 10 из них – собственными силами.

"Мы проводим работу по борьбе с коррупцией 24/7. Каждый день проводим работу. Каждого, кто совершает такие поступки, мы расцениваем как предателя. Так как по его вине могут пронести в учреждение запрещенные предметы, в том числе оружие и другие предметы. Это может в последующем обернуться против наших же сотрудников или против других людей", – мотивировал Тенизжан Джанибеков.

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