Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Расцениваем как предателя: глава КУИС о борьбе с коррупцией среди своих сотрудников

тюрьмы, коррупция, борьба , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:06 Фото: pixabay
Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года рассказал о борьбе с коррупцией среди сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Спикер заверил, что они сразу же расстаются с теми, кто совершил коррупцию. По его данным, с начала года зафиксировано 15 таких фактов, 10 из них – собственными силами.

"Мы проводим работу по борьбе с коррупцией 24/7. Каждый день проводим работу. Каждого, кто совершает такие поступки, мы расцениваем как предателя. Так как по его вине могут пронести в учреждение запрещенные предметы, в том числе оружие и другие предметы. Это может в последующем обернуться против наших же сотрудников или против других людей", – мотивировал Тенизжан Джанибеков.

Ранее глава КУИС заявил о росте тюремного населения в Казахстане.

Читайте также

Три новых ТЭЦ запустят в 2028 году в Казахстане
Три новых ТЭЦ запустят в Казахстане в 2028 году
пробация, КУИС, цифровые технологии
Сколько в Казахстане тратят на аренду электронных браслетов
Новая четырехполосная дорога: названы сроки запуска &quot;Актобе – Кандыагаш&quot;
Новая четырехполосная дорога: названы сроки запуска "Актобе – Кандыагаш"
Мадина Мамырханова
КУИС Казахстан 2024 год Колонии Коррупция Колонии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: