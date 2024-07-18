До 3 часов сократится время поездки по новому покрытию трассы "Атырау – Астрахань"
Фото: Telegram/kolikpress
В Министерстве транспорта Казахстана 18 июля рассказали, что реконструкция автодороги "Атырау – Астрахань" завершится в 2024 году, сообщает Zakon.kz.
Глава ведомства Марат Карабаев во время рабочей поездки в Атыраускую область проверил ход работ на данном автодорожном объекте. По его словам, время поездки на автотранспорте по новому покрытию сократится до 2,5-3 часов.
"В Атырауской области завершается проект "Атырау – Астрахань". Общая протяженность реконструируемой дороги составляет 212 км. Подрядные организации укладывают последний верхний слой асфальта".Пресс-служба Минтранспорта РК
На объекте продолжают трудиться 612 специалистов и работает 408 единиц спецтехники.
По данным ведомства, интенсивность движения на данный момент составляет около 5 тыс. авто в сутки. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается увеличение интенсивности на 75%.
Как сообщалось ранее, министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочего визита в Актюбинскую область заявил, что подходит к завершению реконструкция автодороги, соединяющей Актобе и Кандыагаш.
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