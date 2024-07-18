Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

До 3 часов сократится время поездки по новому покрытию трассы "Атырау – Астрахань"

До 3 часов сократится время поездки по новому покрытию трассы "Атырау – Астрахань", фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 18:00 Фото: Telegram/kolikpress
В Министерстве транспорта Казахстана 18 июля рассказали, что реконструкция автодороги "Атырау – Астрахань" завершится в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства Марат Карабаев во время рабочей поездки в Атыраускую область проверил ход работ на данном автодорожном объекте. По его словам, время поездки на автотранспорте по новому покрытию сократится до 2,5-3 часов.

"В Атырауской области завершается проект "Атырау – Астрахань". Общая протяженность реконструируемой дороги составляет 212 км. Подрядные организации укладывают последний верхний слой асфальта".Пресс-служба Минтранспорта РК

На объекте продолжают трудиться 612 специалистов и работает 408 единиц спецтехники.

По данным ведомства, интенсивность движения на данный момент составляет около 5 тыс. авто в сутки. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается увеличение интенсивности на 75%.

Как сообщалось ранее, министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочего визита в Актюбинскую область заявил, что подходит к завершению реконструкция автодороги, соединяющей Актобе и Кандыагаш.

Читайте также

заболеваемость сальмонеллезом выросла
Как не попасть в инфекционку? Заболеваемость сальмонеллезом в Алматы выросла в два раза
газ
Саткалиев о повышении цен на газ: Будут учитываться все факторы
игромания, лудомания, Казахстан
Порядок лечения лудоманов изменили в Казахстане
Динара Халдарова
Марат Карабаев Министерство транспорта РК Астрахань Атырау Атырауская область 2024 год Строительство дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: