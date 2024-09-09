Когда в Атырау появится новый аэропорт

9 сентября 2024 года в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана рассказали подробности строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Атырау имени Хиуаз Доспановой, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, катарский инвестор начнет строительство нового аэровокзального комплекса уже в следующем 2025 году и проведет полную модернизацию и расширение инфраструктуры (планируется завершить работы в 2026 году), а также ремонт нынешнего здания аэропорта.

Для этих целей иностранным инвестором планируется привлечь порядка 50 млн долларов инвестиций.

Фото: gov.kz

Площадь нового аэровокзального комплекса составит 16 500 квадратных метров. Инвестор оснастит объект тремя новыми телескопическими трапами (рукав).

"Учитывая, что Атырау находится на слиянии Востока и Запада на реке Урал, ожидается, что согласно эскизу главный фасад здания будет ориентирован на Восток и выполнен в стилистике восточной культуры, напоминая мотивы средневекового города Сарайшык". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Фото: gov.kz

Фасад здания, выходящий в сторону перрона, будет ориентирован на Запад, подчиняясь западной стилистике: витражное остекление, минималистичность.

Президент Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил, что необходимо создать все условия для расширения возможностей аэропортов Казахстана по транспортировке грузов.