Затопило подземный переход – последствия мощного ливня устраняют в Алматы

Мощный ливень 10 июля прошел в Алматы. В городском акимате сообщили, что затоплен подземный переход около ТРЦ "Есентай-Молл", передает Zakon.kz.

"10 июля в связи с обильным выпадением осадков в подземном переходе и проезде около ТРЦ "Есентай-Молл" по пр. аль-Фараби произошло локальное скопление дождевой воды. На место была выслана подрядная организация акимата Бостандыкского района и техника коммунальной службы "Алматы су", насосная станция ДЧС Алматы, которые проводят откачку воды. По состоянию на 21:30 откачка на стадии завершения", – говорится в сообщении.

Как сообщили очевидцы, в подземном переходе застряли шесть автомобилей. Но службы оперативно выкачали воду.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, сообщается, что в мкр. Ерменсай, по ул. Жангир хана, была заранее выставлена спецтехника службы спасения акимата г. Алматы, а также приведены в готовность стационарные насосы.

Фото: Zakon.kz

"С выпадением осадков произошло локальное скопление воды на проезжей части. На месте работают силы службы спасения акимата г. Алматы, подрядной организации Бостандыкского района ТОО "Стам Сервис", которые с помощью спецтехники "Илосос", а также двух стационарных насосов проводят откачку воды", – отметили в акимате.

Также сообщается, что сначала выпадения дождя организовано дежурство 42 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения и ликвидации подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды. Заготовлено 1,6 тыс. мешков с песком.

"В ночной период задействовано 316 ед. техники, 28 мотопомп и 323 дорожных рабочих. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием.

