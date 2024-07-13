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Дачные территории Семея планируют обеспечить электричеством

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:40 Фото: Zakon.kz
Четыре дачных массива в поселке Восточный хотят обеспечить электричеством в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Чтобы обеспечить дачные массивы № 5, 6, 7, 9 электричеством, в этом году власти города намерены:

  • электросеть общей протяженностью 26 220 метров;
  • установить 778 опор;
  • установить четыре новые трансформаторные подстанции.
"Продолжая начатые ранее работы, мы сможем обеспечить жителей поселка Восточный устойчивой электроэнергией", – пообещал главный инженер электросетевой станции Бейбит Копжасаров".

Как передает Telegram-канал ABAY NEWS, по мнению чиновников, запланированные работы снизят нагрузку на действующие трансформаторные подстанции и высоковольтный кабель и позволят избежать дачникам выхода из строя электроснабжения.

Также жители Семея просят акимат убрать старый газгольдер при благоустройстве их двора по ул. Набережная, 10.

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