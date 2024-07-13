Дачные территории Семея планируют обеспечить электричеством

Четыре дачных массива в поселке Восточный хотят обеспечить электричеством в текущем году, сообщает Zakon.kz.

Чтобы обеспечить дачные массивы № 5, 6, 7, 9 электричеством, в этом году власти города намерены:

электросеть общей протяженностью 26 220 метров;

установить 778 опор;

установить четыре новые трансформаторные подстанции.

"Продолжая начатые ранее работы, мы сможем обеспечить жителей поселка Восточный устойчивой электроэнергией", – пообещал главный инженер электросетевой станции Бейбит Копжасаров".

Как передает Telegram-канал ABAY NEWS, по мнению чиновников, запланированные работы снизят нагрузку на действующие трансформаторные подстанции и высоковольтный кабель и позволят избежать дачникам выхода из строя электроснабжения.

Также жители Семея просят акимат убрать старый газгольдер при благоустройстве их двора по ул. Набережная, 10.