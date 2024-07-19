В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 июля 2024 года рассказали, сколько этнических казахов вернулись на родину c 1991 года, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8758 этнических казахов.

"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 137,1 тыс. этнических казахов", – уточнили в ведомстве.

Прибывшие в Казахстан кандасы являются выходцами:

49,5% – из КНР,

34,7% – из Узбекистана,

5,9% – из Туркменистана,

5,3% – из Монголии,

3,3% – из России,

1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 июля 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершеннолетние граждане – 31,1% и пенсионеры – 9,9%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 23,2% – среднее специальное образование, 55,2% – общее среднее образование и 4,6% не имеют образования.

Также отмечено, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

Акмолинская.

Абайская.

Костанайская.

Павлодарская.

Восточно- и Северо-Казахстанская области.

"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 июля 2024 года в регионы расселения переселен 1891 кандас". Пресс-служба МТСЗН РК

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1579 кандасам. В частности, 456 человек были трудоустроены на постоянную работу.

В мае 2024 года сообщалось, что в Казахстане присваивать статус кандаса будут по-новому. Поправки предусматривают, что заявление о присвоении статуса кандаса подается не только через мобильное приложение ИС "Құтты мекен", загранучреждение РК, но и государственную корпорацию с приложением документов.