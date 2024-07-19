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Законодательство РК

Две дороги на западе страны обещают сдать в эксплуатацию

Две дороги на западе страны обещают сдать в эксплуатацию, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:42 Фото: министерство транспорта РК
Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о завершении реконструкции автодороги, соединяющей города Актобе и Кандыагаш. Здесь специалисты отстроили 18 мостов и путепроводов. В целом, новый асфальт уложен на двух участках дороги. Это — 96 километров.

По словам министра также в конце года можно будет проехаться по дороге "Атырау-Астрахань" за три часа.

Две дороги на западе страны обещают сдать в эксплуатацию, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:42

Фото: министерство транспорта РК

На 217 километрах появилось новое дорожное покрытие. Подрядные организации укладывают последний верхний слой асфальта.

Две дороги на западе страны обещают сдать в эксплуатацию, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:42

Фото: министерство транспорта РК

Если сейчас интенсивность движения составляет около 5 тысяч авто в сутки, то после ввода дороги в эксплуатацию ожидается увеличение интенсивности на 75%.

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