Две дороги на западе страны обещают сдать в эксплуатацию

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о завершении реконструкции автодороги, соединяющей города Актобе и Кандыагаш. Здесь специалисты отстроили 18 мостов и путепроводов. В целом, новый асфальт уложен на двух участках дороги. Это — 96 километров.

По словам министра также в конце года можно будет проехаться по дороге "Атырау-Астрахань" за три часа.

Фото: министерство транспорта РК

На 217 километрах появилось новое дорожное покрытие. Подрядные организации укладывают последний верхний слой асфальта.

Фото: министерство транспорта РК

Если сейчас интенсивность движения составляет около 5 тысяч авто в сутки, то после ввода дороги в эксплуатацию ожидается увеличение интенсивности на 75%.