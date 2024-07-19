Дети устроили "аквапарк" в городских фонтанах в Атырау

Фонтаны в Атырау превратились в детские бассейны и аквапарки. С наступлением жары дети буквально оккупировали их, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В этом году из-за большого притока воды в реку Урал в Атырау купальный сезон перенесен на неопределенный срок, а знойное лето, жара и каникулы в самом разгаре, и маленькие горожане облюбовали городские фонтаны. Ситуацией обеспокоены врачи и местная власть.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Лето – время обострения кишечных инфекций. Поэтому нужно быть осторожными. Купание в фонтанах может привести не только к кишечному расстройству, но и к ряду других проблем. К примеру, "стоячая" вода может вызвать аллергию, так как специалисты, чтобы вода в фонтане не "зацвела" бактериями, добавляют в нее специальные химические реагенты и проводят дезинфекционные работы. Кроме этого, можно заразиться стрептококковыми и стафилококковыми инфекциями. Особенно, если на коже ребенка есть ранки, порезы", – посетовал врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Руслан Кайыржанов.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

О том, что купание в фонтанах строго запрещено, говорят и предупреждающие знаки, которые, конечно же, маленькими жителями игнорируются. Стоит отметить, что сегодня из 40 имеющихся в областном центре фонтанов запустили лишь 20, из-за технических работ их ввод в эксплуатацию запланирован на следующей неделе.

"Фонтаны являются объектами благоустройства и выполняют функцию увлажнения и охлаждения воздуха. В жаркие дни некоторые жители стремятся находиться рядом с фонтанами, но все же рекомендуем помнить о мерах предосторожности. Купание в фонтанах запрещено. Всего в Атырау насчитывается 40 фонтанов, из них запущены 20, на остальных идет замена одной из запасных частей. Фонтаны работают ежедневно с 09:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – до 00:00 часов. В целом, фонтаны на территории города будут функционировать до 15 октября", – отметил пресс-секретарь акима города Атырау Гасырбек Толеген.

Ранее Zakon.kz писал, что Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан.