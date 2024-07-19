Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети устроили "аквапарк" в городских фонтанах в Атырау

Атырау, фонтаны, дети, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:39 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Фонтаны в Атырау превратились в детские бассейны и аквапарки. С наступлением жары дети буквально оккупировали их, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В этом году из-за большого притока воды в реку Урал в Атырау купальный сезон перенесен на неопределенный срок, а знойное лето, жара и каникулы в самом разгаре, и маленькие горожане облюбовали городские фонтаны. Ситуацией обеспокоены врачи и местная власть.

Атырау, фонтаны, дети, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:39

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Лето – время обострения кишечных инфекций. Поэтому нужно быть осторожными. Купание в фонтанах может привести не только к кишечному расстройству, но и к ряду других проблем. К примеру, "стоячая" вода может вызвать аллергию, так как специалисты, чтобы вода в фонтане не "зацвела" бактериями, добавляют в нее специальные химические реагенты и проводят дезинфекционные работы. Кроме этого, можно заразиться стрептококковыми и стафилококковыми инфекциями. Особенно, если на коже ребенка есть ранки, порезы", – посетовал врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Руслан Кайыржанов.
Атырау, фонтаны, дети, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:39

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

О том, что купание в фонтанах строго запрещено, говорят и предупреждающие знаки, которые, конечно же, маленькими жителями игнорируются. Стоит отметить, что сегодня из 40 имеющихся в областном центре фонтанов запустили лишь 20, из-за технических работ их ввод в эксплуатацию запланирован на следующей неделе.

"Фонтаны являются объектами благоустройства и выполняют функцию увлажнения и охлаждения воздуха. В жаркие дни некоторые жители стремятся находиться рядом с фонтанами, но все же рекомендуем помнить о мерах предосторожности. Купание в фонтанах запрещено. Всего в Атырау насчитывается 40 фонтанов, из них запущены 20, на остальных идет замена одной из запасных частей. Фонтаны работают ежедневно с 09:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – до 00:00 часов. В целом, фонтаны на территории города будут функционировать до 15 октября", – отметил пресс-секретарь акима города Атырау Гасырбек Толеген.

Ранее Zakon.kz писал, что Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Кызылорде адвокат и его супруга получили по 7 лет тюрьмы за мошенничество
Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау
Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау
Сделал ноги от НЛО: убегающий от дрона мальчик, умилил Сеть
Сделал ноги от НЛО: убегающий от дрона мальчик умилил Сеть
Динара Канбетова
Атырау 2024 год Фонтаны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: