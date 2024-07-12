Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бассейн вместо фонтана: суд Алматы поставил точку по гостинице "Казахстан"

Дворец Республики, фонтан, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан, имеющего культурное значение. Об этом стало известно Zakon.kz 12 июля 2024 года из судебного заявления.

В распространяемом сообщении сказано, что Управление градостроительного контроля Алматы потребовало от отеля принудительного исполнения предписания. Не добившись этого, управление обратилось в суд.

"ТОО выполняло реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице "Казахстан" территории. Производило работы без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров. Но вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов".Пресс-служба Специализированного межрайонного экономического суда Алматы

Между тем, как сказано в публикации, вышеупомянутый фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы.

"Суд, учитывая эти обстоятельства, удовлетворил иск и принудил заказчика исполнить предписание управления. Судебный акт не вступил в законную силу", – заключили в пресс-службе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:14
"Казахфильм" и ЖК "Столичный" готовы передать фонтаны в собственность Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:14

12 июня 2024 года уже сообщалось, что акимат Алматы подал иск в суд на собственника гостиницы "Казахстан" за самовольную реконструкцию фонтана. Подробнее ознакомиться с ситуацией можно по ссылке.

Читайте также

Алматы, молнии, фотографии
Страшно красиво: фотограф "поймал" мощные молнии в Алматы
Стрельба и взрывы, военные, учения, Бурабай
Скопление военных, стрельба и взрывы: власти обратились к жителям Бурабая
Государству вернули хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 млн тенге
Государству вернули хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 млн тенге
Анастасия Московчук
Верховный суд Алматы акимат 2024 год Фонтаны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: