Бассейн вместо фонтана: суд Алматы поставил точку по гостинице "Казахстан"

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан, имеющего культурное значение. Об этом стало известно Zakon.kz 12 июля 2024 года из судебного заявления.

В распространяемом сообщении сказано, что Управление градостроительного контроля Алматы потребовало от отеля принудительного исполнения предписания. Не добившись этого, управление обратилось в суд.



"ТОО выполняло реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице "Казахстан" территории. Производило работы без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров. Но вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов". Пресс-служба Специализированного межрайонного экономического суда Алматы

Между тем, как сказано в публикации, вышеупомянутый фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы.

"Суд, учитывая эти обстоятельства, удовлетворил иск и принудил заказчика исполнить предписание управления. Судебный акт не вступил в законную силу", – заключили в пресс-службе.

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12 июня 2024 года уже сообщалось, что акимат Алматы подал иск в суд на собственника гостиницы "Казахстан" за самовольную реконструкцию фонтана. Подробнее ознакомиться с ситуацией можно по ссылке.