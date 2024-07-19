В Астане перекроют развязку по проспекту Мангилик Ел

С 21:00 19 июля по 21 июля в Астане ограничат движение на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык в Астане, сообщает Zakon.kz.

При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться только в одном направлении по левой стороне (от проспекта Мангилик Ел в сторону моста "Марал"), говорится в сообщении ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

На участке будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна по укладке верхнего слоя.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Ранее стало известно, что кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля.