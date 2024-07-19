В Астане перекроют развязку по проспекту Мангилик Ел
Фото: Zakon.kz
С 21:00 19 июля по 21 июля в Астане ограничат движение на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык в Астане, сообщает Zakon.kz.
При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться только в одном направлении по левой стороне (от проспекта Мангилик Ел в сторону моста "Марал"), говорится в сообщении ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".
На участке будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна по укладке верхнего слоя.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Ранее стало известно, что кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля.
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