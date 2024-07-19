Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане перекроют развязку по проспекту Мангилик Ел

В Астане перекроют развязку по проспекту Мангилик Ел, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 12:47 Фото: Zakon.kz
С 21:00 19 июля по 21 июля в Астане ограничат движение на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык в Астане, сообщает Zakon.kz.

При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться только в одном направлении по левой стороне (от проспекта Мангилик Ел в сторону моста "Марал"), говорится в сообщении ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны".

На участке будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна по укладке верхнего слоя.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Ранее стало известно, что кольцо Жулдыз в Астане перекроют до 22 июля.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
В Кызылорде адвокат и его супруга получили по 7 лет тюрьмы за мошенничество
Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау
Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау
Сделал ноги от НЛО: убегающий от дрона мальчик, умилил Сеть
Сделал ноги от НЛО: убегающий от дрона мальчик умилил Сеть
Константин Вноровский
Астана 2024 год Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: