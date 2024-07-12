Важную развязку на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык перекрыли в Астане

В Астане 12 июля частично перекрыли транспортную развязку на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык, сообщает Zakon.kz.

О среднем ремонте дорожного полотна транспортной развязки, расположенной на пересечении пр. Мангилик Ел/ул. Сарайшык, сообщили в городском Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение будет перекрыто частично с 21:00 12 июля по 15 июля текущего года от моста "Марал" в сторону ул. Д. Кунаева. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении по левой стороне (от ул. Д. Кунаева в сторону моста "Марал")", – говорится в сообщении.

Также в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна 13-14 июля будет полностью перекрыта улица М. Алимбаева на участке от ул. Амман до ул. А. Токпанова.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – заключили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Астане перекроют участок улицы Ж. Ташенова.

