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Сделал ноги от НЛО: убегающий от дрона мальчик умилил Сеть

Сделал ноги от НЛО: убегающий от дрона мальчик, умилил Сеть, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:30 Фото: pixabay
Пользователей соцсети порадовало видео, в котором ребенок в страхе убегает от снимающего его дрона, сообщает Zakon.kz.

В Instagram появилось забавное видео под хит группы "Ирина Кайратовна". На кадрах маленький мальчик, замечая в небе летающий дрон, пускается в бега. Мальчик много раз огладывается назад в надежде, что аппарат отстал от него. Наконец, добежав до дома, ребенок надежно укрывается от камеры. Однако напоследок она крупным планом запечатлела его испуганное лицо.

Юзеры тут же принялись кидать шутки под публикацией:

  • Наши дети будут сбивать их камнями.
  • Как будто посмотрели фильм.
  • Теперь расскажет родителям, как сделал ноги от НЛО.

Ранее сообщалось, что полицейские в Жамбылской области применяют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за дорожным движением на трассах. Как это происходит, можно посмотреть по ссылке.

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