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Яму вечно объезжают: домохозяйка самостоятельно "отремонтировала" дорогу

Яму вечно объезжают: домохозяйка самостоятельно &quot;отремонтировала&quot; дорогу, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:35 Фото: pixabay
В паблике Instagram появилось видео, в котором казахстанка показала, как самостоятельно закатала большую яму на улице, сообщает Zakon.kz.

Жительница одной из казахстанских окраин записала видео, как улучшила состояние дороги на своей улице. Она объяснила это тем, что водителям приходится объезжать яму.

"Наверное, акимат меня оштрафует за то, что выбросила мусор в неположенном месте. На самом деле, я это специально. Двор подмела, собрала грязь, наполнила им ведра. Из-за того, что место, куда мы выбрасываем мусор, находится на улице, я вышла и увидела кривые дороги. Постоянно машины объезжают яму. Поэтому заполнила их, разровняла землю лопатой. Потом набрала камни и засыпала сверху мусора, чтобы его не было видно", – призналась казахстанка.

Она отметила, что не знает, правильно поступила или нет. Добавив, что их улица в истории не видела асфальта. А яма образовалась из-за того, что недавно здесь проводили трубы для подключения газа.

Ранее сообщалось, куда алматинцам нужно отправить фотографии ям на дорогах, чтобы их устранили.

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