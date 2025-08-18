#АЭС в Казахстане
Происшествия

Кроссовер провалился в яму на оживленной дороге в Павлодаре

ДТП в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 18:28 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре на пересечении проспекта им. Н. Назарбаева с улицей Кривенко кроссовер попал в яму около популярного торгового дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел 18 августа в 12:05.

Согласно данным ДП региона, водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь по проспекту им. Н. Назарбаева на пересечении с улицей Кривенко, совершая маневр, не заметил ограждение и въехал в яму. 

Известно, что в ДТП никто не пострадал.

Полицейские выясняют все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что два юных мотоциклиста погибли в страшном ДТП под Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
