Кроссовер провалился в яму на оживленной дороге в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
В Павлодаре на пересечении проспекта им. Н. Назарбаева с улицей Кривенко кроссовер попал в яму около популярного торгового дома, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел 18 августа в 12:05.
Согласно данным ДП региона, водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь по проспекту им. Н. Назарбаева на пересечении с улицей Кривенко, совершая маневр, не заметил ограждение и въехал в яму.
Известно, что в ДТП никто не пострадал.
Полицейские выясняют все детали происшествия.
