Кроссовер провалился в яму на оживленной дороге в Павлодаре

В Павлодаре на пересечении проспекта им. Н. Назарбаева с улицей Кривенко кроссовер попал в яму около популярного торгового дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, инцидент произошел 18 августа в 12:05.

Согласно данным ДП региона, водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь по проспекту им. Н. Назарбаева на пересечении с улицей Кривенко, совершая маневр, не заметил ограждение и въехал в яму.

Известно, что в ДТП никто не пострадал.

Полицейские выясняют все детали происшествия.

