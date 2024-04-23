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Куда алматинцам нужно отправить фотографии ям на дорогах, чтобы их устранили

Куда алматинцам нужно отправить фотографии ям на дорогах, чтобы их устранили, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 16:20 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 апреля 2024 года, в акимате Алматы заявили, что жители южной столицы смогут подать заявки на устранение ям, выбоин на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

Для этого в чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре, алматинцам необходимо отправить:

  • текст обращения;
  • фото/видео дефекта;
  • адрес и точные координаты;
  • свои контактные данные.
"После того, как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, как проинформировали в акимате, в Telegram-канале Almaty_Joly публикуется информация о дорожно-ремонтных работах, изменениях в работе городского транспорта.

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Отметим, что весна обнажила дорожные проблемы на многих улицах Алматы. 28 марта 2024 года аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района рассказал, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Подробности по ссылке.

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