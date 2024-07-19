Люди из стали – Тимур Есильбаев продолжает династию металлургов

Металлургия всегда была в жизни Тимура Есильбаева. С самого детства, когда в семье были разговоры только о ней, а по-другому и быть не могло. Ведь отец всю жизнь проработал сталеваром. Позже этой профессии посвятил себя и старший брат.

И Тимур, который изначально хотел быть программистом, все же пошел по стопам отца и брата, придя 13 лет назад в конвертерный цех АО "Qarmet", ставший давно уже родным для семьи Есильбаевых – людей из "стали".

"Мы даже не считали общий стаж работы на комбинате. Отец отдал ему всю жизнь, проработав все эти годы сталеваром, да и старший брат начинал свою трудовую деятельность подручным сталеваром. Я же после школы хотел стать программистом и даже получил соответствующую специальность. Более того, немного поработал по профессии. А потом понял, что моя стезя – металлургия", – признается Тимур Есильбаев.

Поменять профессию программиста и теплое кресло возле компьютера на суровую, опасную, но настоящую мужскую работу разливщика стали, наверное, сможет не каждый. Но Тимур Есильбаев не из тех, кто ищет легкий путь. Главное для него в работе – это интерес, увлекательность и чтобы летели искры. А такое можно найти только возле ковша и специальной машины.

Управлять буйной огненной стихией непросто. Но Тимур Есильбаев, как и его коллеги по цеху, все держит на контроле и всегда готов подставить плечо.

"Работа разливщика стали не из легких, но точно не монотонная и нескучная. Моя задача – следить за состоянием разливки стали и одновременно устранять недочеты, чтобы не произошло засорения, а также очищать кристаллизатор, обдувать ручьи. Ковши разливают сталь по ручьям в формы, а после охлаждения заготовки, отгружают в вагоны и отправляют в сортопрокатный цех", – рассказывает о своей работе Тимур Есильбаев.

Сложность работы разливщика стали заключается не только в тщательном внимании к деталям, но и том, что приходится находиться в условиях самой разной температуры воздуха – зимой здесь очень холодно, а летом неимоверно жарко.

Однако, несмотря на трудности, главное для работников конвертерного цеха – соблюдение строгих стандартов безопасности.

"Профессия, безусловно, опасная и риск присутствует всегда, но каждый из нас, кто находится в цехе, понимает, что соблюдение техники безопасности – превыше всего. Большое внимание этому уделяет и руководство предприятия. Что же касается оборудования, то оно постоянно модернизируется. Наша машина новая, была запущена несколько лет назад. Хотелось бы сказать и о нашей бригаде – ребята дружные, сплоченные, всегда придут на помощь, что очень ценно в нашей профессии", – подчеркивает наш собеседник.

Фото: Qarmet

Модернизация, новые технологии, современные стандарты в металлургии и правила соблюдения техники безопасности–- главные составляющие работы не только конвертерного цеха, но и всей деятельности АО "Qarmet".

Для жителей Темиртау металлургический комбинат с самого своего основания остается значимым предприятием. Как системообразующее предприятие АО "Qarmet" помогает развиваться городу. Но главное достоинство комбината – люди.

"У моих отца и брата комбинат и металлургия всегда занимали и занимают важное место в судьбе, как, наверное и у многих моих земляков. Поэтому День металлурга для нас особенный праздник. Я помню, в детстве вместе с семьей мы отмечали его в доме отдыха, кругу металлургов конвертерного цеха, где работал отец. Это самые яркие впечатления, которые останутся навсегда", – вспоминает Тимур Есильбаев.

И по сей день для семьи Есильбаевых этот праздник самый ценный. Все эти годы вместе с Тимуром рядом любящая супруга Алена, которая поддерживает мужа во всех начинаниях, и дочки – 12-летняя Даяна и 9-летняя Дина. Вместе они встречают все значимые даты и одна из них – День металлурга, праздник, когда чествуют представителей одной из самых сложных профессий.