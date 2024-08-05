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В Алматинском зоопарке показали, как белая медведица пробует арбуз

Медведь в Алматинском зоопарке, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 06:15 Фото: Instagram/almatyzoo
Представители Алматинского зоопарка показали, как белая медведица Пурга в жаркий день наслаждается сочным арбузом, сообщает Zakon.kz.

Кадры трогательной трапезы Пурги появились в Instagram зоопарка:

"Наша любимица Пурга наслаждается сочным арбузом! Белые медведи тоже любят освежиться в жаркие дни. А как вы проводите лето? Поделитесь в комментариях!" – пишут представители Алматинского зоопарка.

Подписчики Instagram-аккаунта зоопарка прокомментировали увиденное:

  • И почему рядом с ней арбуз кажется таким маленьким?
  • Как же близко!
  • Да, арбуз все любят!
  • Приятного аппетита, Пурга.
  • Сладкая зайка! Арбуз вкусный!

Ранее в Алматинском зоопарке рассказали, какие имена выбрали для гималайских медвежат.

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