В Алматинском зоопарке показали, как белая медведица пробует арбуз
Фото: Instagram/almatyzoo
Представители Алматинского зоопарка показали, как белая медведица Пурга в жаркий день наслаждается сочным арбузом, сообщает Zakon.kz.
Кадры трогательной трапезы Пурги появились в Instagram зоопарка:
"Наша любимица Пурга наслаждается сочным арбузом! Белые медведи тоже любят освежиться в жаркие дни. А как вы проводите лето? Поделитесь в комментариях!" – пишут представители Алматинского зоопарка.
Подписчики Instagram-аккаунта зоопарка прокомментировали увиденное:
- И почему рядом с ней арбуз кажется таким маленьким?
- Как же близко!
- Да, арбуз все любят!
- Приятного аппетита, Пурга.
- Сладкая зайка! Арбуз вкусный!
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