Из-за сорванных сроков строительства трассы в Актюбинской области на подрядчика могут подать в суд

Аким региона Асхат Шахаров совершил рабочую поездку по Шалкарскому району, чтобы оценить качество проводимого ремонта. Руководитель областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул доложил, что трассу ремонтируют участками.

"Работы начались со стороны Шалкара. Ремонт идет на участках автодороги от Шалкара до поселка Котыртас и от села Изимбет до Кандыагаша. В этом году планируют сдать участок дороги от Шалкара до Кауылжыра. Ремонтирует подрядная организация ТОО "Ассана Дор Строй", – рассказали акиму области.

Дорогу республиканского значения ввели в эксплуатацию в середине 1960-х годов и ни разу не ремонтировали. Вдоль участка трассы, который подлежит ремонту, расположены четыре населенных пункта: Кауылжыр, Котыртас, Эмба, Изимбет.





По проекту планируется привести в порядок два аварийных моста в районе Эмбы и села Кауылжыр. Они соединены с дорогой и важны для передвижения транспорта и местного населения. Аким области обязал подрядчиков сдать все работы в срок, не отклоняясь от плана.