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Из-за сорванных сроков строительства трассы в Актюбинской области на подрядчика могут подать в суд

Асхат Шахаров раскритиковал работу компании-подрядчика, срывающей сроки сдачи объекта, дело могут передать в суд., фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 14:07 Фото: акимат Актюбинской области
Два года длится ремонт 75 км республиканской трассы в Актюбинской области. Работы должны были завершить в августе, но сроки затягиваются. Глава региона недоволен подрядчиком и намерен принимать жесткие меры, сообщает Zakon.kz.
Аким региона Асхат Шахаров совершил рабочую поездку по Шалкарскому району, чтобы оценить качество проводимого ремонта. Руководитель областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул доложил, что трассу ремонтируют участками.
"Работы начались со стороны Шалкара. Ремонт идет на участках автодороги от Шалкара до поселка Котыртас и от села Изимбет до Кандыагаша. В этом году планируют сдать участок дороги от Шалкара до Кауылжыра. Ремонтирует подрядная организация ТОО "Ассана Дор Строй", – рассказали акиму области.
Дорогу республиканского значения ввели в эксплуатацию в середине 1960-х годов и ни разу не ремонтировали. Вдоль участка трассы, который подлежит ремонту, расположены четыре населенных пункта: Кауылжыр, Котыртас, Эмба, Изимбет.

По проекту планируется привести в порядок два аварийных моста в районе Эмбы и села Кауылжыр. Они соединены с дорогой и важны для передвижения транспорта и местного населения. Аким области обязал подрядчиков сдать все работы в срок, не отклоняясь от плана. 

ремонт трассы в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 14:07

Фото: акимат Актюбинской области

Также глава региона осмотрел дорогу Шалкар – Бозой – Нукус, где приводят в порядок два участка. На первом – подрядная организация ТОО "Толагай-2050" приводит в порядок 20 км дороги.
Как сообщили в акимате Актюбинской области, работы должны завершиться в августе. Но, осмотрев трассу, Асхат Шахаров раскритиковал компанию-подрядчика, срывающего сроки сдачи объекта. Он отметил, что если строители не успеют уложиться в оговоренное время, дело будет передано в суд.
На втором участке ТОО "Tauman Construction" приступило к ремонту 15 км. Работы планируют завершить в следующем году.

Жители городов Караганда и Уральск бьют тревогу из-за состояния трасс. Горожане призывают руководство обратить внимание на воду, которая разливается по дорогам.

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