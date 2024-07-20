Определилась тройка лидеров Спартакиады среди госслужащих Казахстана

20 июля стала известна тройка лидеров Спартакиады среди казахстанских госслужащих, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата Актюбинской области, в общем зачете победу одержала команда госслужащих их региона. В заключительный день соревнований хозяева Спартакиады разгромили своих соперников в играх по мини-футболу и волейболу.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В общем зачете второе место досталось команде Западно-Казахстанской области. Госслужащие ЗКО отличились в тяжелой атлетике, казакша курес, тогызкумалак, плавании и мини-футболу.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Замкнула тройку лидеров команда Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Всего же команды из 17 областей и городов Астана и Шымкент на протяжении недели соревновались в восьми видах спорта. В следующем году Спартакиада пройдет в Атырауской области.

С 5 июля в стране изменились правила ведения личных дел госслужащих.