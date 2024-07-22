Медики оценили состояние пострадавших на ферросплавном заводе в Караганде

Расследование несчастного случая на ферросплавном заводе находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области. О ситуации доложили ответственные органы на аппаратном совещании, сообщает Zakon.kz.

"Как вы знаете, на ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация. К большому сожалению, пострадали восемь работников. Сейчас всем оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я лично встречался с родственниками пострадавших, разговаривал также с врачами. Медицинский персонал делает всё возможное". Аким области Ермаганбет Булекпаев

По информации руководителя управления здравоохранения Бибигуль Тулегеновой, состояние пяти пострадавших оценивается как крайне тяжелое, состояние троих тяжелое. Проводится вся комплексная противошоковая терапия.

По факту происшествия на ферросплавном заводе YDD Corporation возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

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Для расследования причин и обстоятельств случившегося в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия.

"В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов. Работы начали в первый же день. Каждый представитель отрабатывает свое направление. Первоначальный осмотр места происшествия проведен, опрашиваются очевидцы несчастного случая. Идет ознакомление с технической документацией. Работаем ежедневно". Руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов

По итогам расследования будут сделаны выводы.

"Эту работу вы должны вести в тесном сотрудничестве со всеми ответственными государственными органами, в том числе правоохранительными. Принципиально и объективно!" Аким области Ермаганбет Булекпаев

20 июля 2024 года в печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, травмы различной степени тяжести получили восемь работников ферросплавного завода.