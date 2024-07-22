Сколько тратит "КазМунайГаз" на поддержку регионов

Национальная компания "КазМунайГаз" не только обеспечивает энергетическую безопасность страны, но и выделяет значительные средства на социальные проекты.

Обязательства компании на социальную поддержку регионов присутствия и заработные платы в 2023 году превысили 640 млрд тенге, сообщается в новом годовом отчете компании.



КМГ является национальной компанией, и ее основной акционер – правительство Казахстана. Это определяет более высокий уровень социальной ответственности, а также особую роль в экономике страны.

"КазМунайГаз" сегодня обеспечивает работой почти 50 тыс. человек в своих дочерних компаниях. В 2023 году расходы нацкомпании по заработной плате для сотрудников группы КМГ увеличились почти на 16% по сравнению с 2022-м и составили 612 млрд тенге.

Помимо этого, КМГ предоставляет работникам гарантированный социальный пакет: материальную помощь на оздоровление, различные компенсации и выплаты, медицинское страхование, организацию отдыха работников и их детей, а также другие виды социальной поддержки. В 2023 году расходы на социальную поддержку сотрудников группы компаний КМГ составили почти 27 млрд тенге, отмечается в годовом отчете.

"КазМунайГаз" несет ответственность не только за своих сотрудников, но и регулярно отчитывается о том, что компания делает для работников подрядных организаций. Были случаи, когда работники проигравшей в тендере компании рисковали остаться без работы, но благодаря поддержке КМГ были трудоустроены на предприятие, победившее в конкурсе.

Помимо этого, КМГ индексирует заработную плату работников подрядных организаций и вводит для них гарантированный социальный пакет (по последним данным около 550 тыс. тенге на одного человека). Так, КМГ фактически создала рабочие места для 28,7 тыс. человек в порядных организациях, которые оказывают услуги на объектах компании. Из них почти 22 тыс. трудятся в Мангистауской области.

Большая социальная стройка

Доходы национальной компании от добычи нефти распределяются среди населения и другим способом. "КазМунайГаз" строит социальные объекты, занимается благотворительностью и инвестирует в людей. Так дочерние организации КМГ в рамках контрактов на недропользование выделяют денежные средства на развитие регионов присутствия. Отдельно компания заключает меморандумы с акиматами областей. До 2025 года КМГ через свои дочерние компании реализует проекты социальной инфраструктуры и другие виды финансовой помощи общей стоимостью около 28 млрд тенге в регионах присутствия. Это строительство детских садов, Дворцов школьников, школ, общежитий, медицинских центров, парков и другой инфраструктуры.

Компания также выделяет деньги на благотворительную и спонсорскую деятельность через Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust (единый оператор благотворительной деятельности группы компаний АО "Самрук-Қазына"). Портфель проектов из бюджета 2023 года состоит из 46 проектов, из которых четыре проекта реализованы, учитывая потребности КМГ.

Фото: скриншот отчета

Кроме этого, "КазМунайГаз" помогает создать в Жанаозене нефтегазовый кластер, где национальная компания – заказчик, а частные предприятия – производители необходимого оборудования. Компания пытается привлечь частных инвесторов создавать нефтегазовое оборудование в Жанаозене и намеревается покупать его у таких предприятий. Существует список востребованной продукции, которой пользуется АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) и другие "дочки" КМГ. Такая схема создает новые рабочие места для жанаозенцев.

Вскоре в городе появится новый завод по производству товаров, необходимых для добычи нефти и газа. В апреле 2024 года в Жанаозене прошла церемония закладки фундамента будущего предприятия.

Новый завод в Жанаозене будет производить 51 тыс. тонн трубной продукции, 540 тыс. единиц насосных штанг и 100 единиц подогревателей нефти в год. Планируется, что завод создаст более 250 новых рабочих мест для жителей Жанаозена.

Также, в середине июля КМГ и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. (Eni) приступили к строительству гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Жанаозене, которая будет работать на солнечной, ветровой и газовой энергии. Гибридная электростанция обеспечит бесперебойным электричеством нефтедобывающие предприятия и газоперерабатывающий завод региона.