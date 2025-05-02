В Алматы массово штрафуют водителей мопедов

Полиция Алматы 2 мая 2025 года привела статистику, сколько выявлено нарушений правил дорожного движения (ПДД) мопедистами со дня, когда они стали полноценными участниками дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

С момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов (с 5 апреля текущего года) в городе зарегистрировано более 2600 нарушений ПДД водителями мопедов. Более 800 мопедов и мотоциклов водворены на штрафстоянку.

Как отмечает пресс-служба Департамента полиции Алматы, на улицах города продолжают работать усиленные экипажи патрульной полиции местной полицейской службы, ежедневно фиксируя факты управления мопедами без регистрации, страховки и водительского удостоверения.

"С начала действия новых требований к эксплуатации мопедов мы наблюдаем положительную динамику: все больше граждан оформляют документы и проходят регистрацию. Однако все еще остаются те, кто игнорирует закон. Призываем граждан своевременно легализовать свой мототранспорт. Это не только требование закона, но и вопрос личной безопасности. Регистрация продолжается, и у каждого есть возможность привести свой мопед в соответствие с действующими нормами", – сказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Отметим, что за 10 дней с момента вступления в силу новых требований в Алматы 609 водителей мопедов привлекли к ответственности за нарушения ПДД, в том числе и тех мопедов, которые не зарегистрированы, 221 мопед водворили на штрафстоянку.

С 5 апреля водителей мопедов начали привлекать к ответственности на общих основаниях. Их смогут наказывать за вождение в нетрезвом виде, управление без прав или после лишения, превышение скорости, опасные маневры и выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД.