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Касымбек прокомментировал проблемы вывоза мусора в Астане

Мусор , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:54 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Аким Астаны Женис Касымбек 15 августа 2024 года озвучил, как решаются проблемы с вывозом мусора в городе и заверил, что ситуация улучшится, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Касымбека, только одна компания занималась вывозом мусора в городе.

"Изначально соответствующими договорами было определено какое-то количество специальной техники, которая должна была заниматься этим. В течение последних трех-четырех лет количество техники, готовой к реализации этих работ, сократилось. Поэтому было принято решение, с учетом того, что сроки договора истекли, определить новые подрядные организации. Причем, это должна быть конкуренция, поэтому мы провели конкурсы по всем пяти районам", – сказал аким.

По его словам, сегодня уже четыре компании работают в пяти районах Астаны.

"Если раньше была одна компания, то теперь их четыре. Также выросло количество техники. Сейчас именно тот период, когда идет вхождение новых компаний в эти районы. То есть идет замена одних подрядчиков на других. Но в то же время мы можем заметить, что ситуация изменилась и гораздо улучшилась, чем она была зимой или весной. Поэтому я уверен, и могу говорить об этом, что в дальнейшем ситуация будет только улучшаться", – озвучил Женис Касымбек.

Также градоначальник рассказал, что неделю назад было дополнительно поставлено порядка 40 единиц техники.

"Эта техника будет работать в Байконурском, Нуринском, Есильском районах. У новостроек разные типы самих мусорных контейнеров. Есть надземные и те, которые находятся под землей. Соответственно, не всегда хватало специализированной техники. Сейчас по этой технике нет проблем вообще. Мы сейчас порядка 200 единиц техники в город привлекли через новые компании. Этого полностью достаточно", – заключил Женис Касымбек.

Ранее мы рассказывали, что жители района Есиль Астаны жалуются, что возле их домов не вывозят мусор неделями.

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