"Кселл" продолжает оказывать меры поддержки для пострадавших от паводков казахстанцев
Фото: "Кселл"
Крупнейший мобильный оператор Казахстана продолжает оказывать поддержку и помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков. Сегодня "Кселл" предоставил бесплатную связь и интернет жителям Северо-Казахстанской области и Петропавловска.
Всего акцией, которая сегодня прошла в СКО и городе Петропавловске, охвачено более 60 тыс. абонентов оператора в регионе. Помимо этого, такую же поддержку от "Кселл" ранее получили абоненты в шести регионах Казахстана.
Жители областного центра, городов и сел региона могут рассчитывать на 10 гигабайт интернет-трафика, 50 минут звонков на сети любых операторов, а также 50 бесплатных SMS. Соответствующее уведомление сегодня получили жители Петропавловска, Кызылжарского, Есильского, Тайыншинского, Тимирязевского и Шал акына районов.
Напомним, ранее аналогичную помощь получили казахстанцы, проживающие в шести регионах республики, где наблюдались наводнения. В частности, это Кокшетау в Акмолинской области, Абайский район в одноименной области, весь Западно-Казахстанский регион, Айтекебийский, Хобдинский, Уилский, Мугалжарский и Темирский районы Актюбинской области и сам город Актобе, а также Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы Костанайской области и Кульсары в Атырауском регионе.
"Это малое, что мы можем сделать, ведь вся команда "Кселл", как и все казахстанцы, сегодня очень остро переживает за соотечественников, которые оказались в центре ЧС и борются с наводнением и его последствиями. Мы со своей стороны готовы делать все от нас зависящее для того, чтобы помочь людям как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Считаем, что именно такие моменты отчетливо показывают сплоченность нашего общества, патриотизм и понимание, что любые трудности и вызовы мы можем преодолеть только сообща и вместе", – говорят в "Кселл".
Проверить поступление бонусных минут и гигабайтов жители Северо-Казахстанской области могут, набрав *111*3#. Напомним, ранее из-за паводков в ряде населенных пунктов Западно-Казахстанской и Абайской областей был объявлен режим ЧС, а в Костанайском и Актюбинском регионах была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В настоящее время в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях подтоплены более 5700 индивидуальных жилых домов, свыше 1600 дворовых территорий и порядка 2 тыс. дачных домов. С уходом большой воды в свои дома вернулись 13,5 тыс. человек, в пунктах эвакуации еще находятся более 7 тыс. человек.
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