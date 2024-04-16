"Кселл" продолжает оказывать меры поддержки для пострадавших от паводков казахстанцев

Всего акцией, которая сегодня прошла в СКО и городе Петропавловске, охвачено более 60 тыс. абонентов оператора в регионе. Помимо этого, такую же поддержку от "Кселл" ранее получили абоненты в шести регионах Казахстана.





Жители областного центра, городов и сел региона могут рассчитывать на 10 гигабайт интернет-трафика, 50 минут звонков на сети любых операторов, а также 50 бесплатных SMS. Соответствующее уведомление сегодня получили жители Петропавловска, Кызылжарского, Есильского, Тайыншинского, Тимирязевского и Шал акына районов.





Напомним, ранее аналогичную помощь получили казахстанцы, проживающие в шести регионах республики, где наблюдались наводнения. В частности, это Кокшетау в Акмолинской области, Абайский район в одноименной области, весь Западно-Казахстанский регион, Айтекебийский, ⁠Хобдинский, ⁠Уилский, ⁠Мугалжарский и Темирский районы Актюбинской области и сам город Актобе, а также Аркалык, Амангельдинский и Джангельдинский районы Костанайской области и Кульсары в Атырауском регионе.