Жителей Кызылорды возмутила вырубка деревьев по дороге к новому международному аэропорту

Многолетние деревья на подъездах к аэропорту Кызылорды вырубили на днях. Видео и посты с возмущениями горожане опубликовали в социальных сетях, передает Zakon.kz.

На видео в аккаунте kritikakyzylordy заметно, что деревья сносили ночью с помощью специальной техники.

"Что за беспредел творится? Уничтожают все деревья вдоль дороги в аэропорт, которые столько лет росли. Во всех городах, наоборот, стараются сажать лесополосу погуще вдоль трасс. А у нас и эти, выросшие с таким трудом, деревья выкорчевывают. И главное, делают технично ночью и сразу увозят с утра, чтобы уже была голая степь. В этом промежутке собираются расширить трассу, но эти деревья стоят достаточно далеко от дороги," - пишет автор поста в Instagram-аккаунте kritikakyzylordy.

Также автор поста опубликовал видео с комментариями, как техника выкорчевывает деревья.

Городской акимат отреагировал объяснениями под этим постом с аккаунта open_qyzylorda, но подписчики продолжают писать гневные комментарии.

"Деревья, мешающие строительству дорог, будут безопасно высажены в других местах спецтехникой. В настоящее время продолжается расширение подъездных дорог в город. Одна из них – дорога в аэропорт", - написали представители акимата Кызылорды.

"В сторону аэропорта нет такого потока машин, чтобы переделывать 4 полосы". "Зачем так варварски вырывать. Есть спецтехника для аккуратной пересадки в другое место", "Когда пролетаешь над Кызылордой, одни пески. Выезжая с аэропорта, хоть вот эти деревья радовали. А теперь?", – написали комментаторы под постом.

Акимат города отреагировал и официальным сообщением.

"В Кодексе РК "Об административных правонарушениях (ЗРК № 235-V от 5 июля 2014 года) предусмотрена ответственность за подрыв зеленых насаждений. Поэтому в настоящее время проводится работа по ознакомлению специалиста подрядного учреждения со статьей "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также нарушение объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожение и повреждение зеленых насаждений" (статья 505) вышеуказанного кодекса. Стоит отметить, что акиматом области и города не давалось поручение по вырубке деревьев. Работы по озеленению этой территории ведутся интенсивно с весны. Ранее на этой территории было засеяно и обслуживается около 2 тысяч саженцев. В соответствии с поручением акима области специальной техникой, приобретенной в учреждении "Жасыл Кызылорда", деревья, препятствующие дорожному строительству, благополучно высаживаются в другое место", - сообщили в пресс-службе акимата Кызылорды.

Ранее президенту РК доложили о строительстве нового терминала в Кызылорде за 20 млрд тенге.

Когда новые терминалы аэропортов заработают, Zakon.kz писал здесь.